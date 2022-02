A semana termina em festa para Inês Castel-Branco, que esta sexta-feira sopra as velas pelo 40.º aniversário.

Uma publicação de Jessica Athayde nas redes sociais levantou o véu sobre as celebrações, tendo sido partilhadas imagens do bolo e da casa decorada com balões.

"Mereces ser celebrada todos os dias. Muito. Amo. Te. Muito. Feliz aniversário", escreveu a atriz na legenda.

Veja as imagens na galeria.

