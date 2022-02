Na manhã deste sábado, Jessica Athayde procurou a ajuda de outras mães através de uma publicação na qual falou sobre o "vício" que o filho, Oliver, de dois anos, tem na chucha.

"Eu nunca tive chucha. Aliás, a minha mãe é provavelmente a pessoa que conheço mais contra chuchas. No entanto, eu não sou, mas tenho um filho totalmente viciado nesta borracha. A minha pediatra disse-me para nem me preocupar em tirar a chucha antes dos 3 e a verdade é que por mim ficava com ela até aos 18 se o fizesse feliz", começou por escrever

"Não tenho pressa em separar o Oli do seu grande amor, mas gostava de saber como é que vocês o fizeram. Truques? Estratégias? Até que idade usaram chucha os vossos filhos? Partilhem aqui a vossa sabedoria nos comentários para eu conseguir ler todas", apelou, por fim.

Vale lembrar que o pequeno Oliver completa três anos em junho.

