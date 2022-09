Jessica Athayde surpreendeu os seguidores com uma adorável fotografia da mãe, esta sexta-feira, 23 de setembro.

Uma imagem que foi captada num dia especial. Hoje a filha do padrasto da atriz casa-se, como contou na mesma publicação.

"Desculpem lá os pés do Diogo aparecer, mas a minha mãe está tão bonita que tinha de por está fotografia no feed. Hoje casa-se a nossa mais nova, a filha do meu padrasto a irmã mais nova que sempre quis ter. E a minha mãe nos seus 71 anos sem uma única intervenção de estética, sem nunca ter usado cremes caros ou ser fundamentalista de uma vida saudável tem está cara laroca", escreveu Jessica Athayde.

Após a partilha, foram muito os elogios que 'encheram' a caixa de comentários.

