Jessica Athayde assinalou na sua página de Instagram o aniversário do grande amigo Filipe Vargas, que completou 52 anos esta quinta-feira, dia 2 de maio.

"O meu 'forever teenager' [para sempre adolescente] faz anos, o mais divertido com gargalhada fácil, ótimo sentido de humor e 'by the way' anda sempre impecável. Envelhece que é uma maravilha! Melhor do que nunca", começou por escrever na legenda de algumas fotografias de ambos.

"Já passamos por muita m**** juntos, algumas vão para o caixão mas a maior parte delas no coração (que lindos). Continua a ser um privilégio ter-te na minha vida 'hot' maninho e que continues sempre assim, e mais não posso dizer que já é estou embaraçosa. Feliz aniversário. Amo-te", completou. Veja na galeria as imagens que a atriz juntou à publicação.

