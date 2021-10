Jessica Athayde é uma das famosas portuguesas que mantém-se muito ativa no Instagram, onde partilha vários momentos em família, do trabalho e do seu dia-a-dia.

Ainda esta quinta-feira, a atriz voltou a surpreender os fãs com uma nova partilha mais pessoal: uma conversa que teve com o irmão.

Depois de ter gravado um vídeo onde questiona a razão de uma embalagem de toalhitas íntimas ter a imagem de um cão, a atriz acabou por trocar mensagens com o irmão sobre o tema. Uma conversa que destacou nas stories da sua página de Instagram e que pode ver abaixo:

© Instagram_jessica_athayde

Veja ainda na galeria o vídeo que Jessica Athayde gravou antes da conversa com o irmão.

