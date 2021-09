O regresso às aulas acontece para a maioria dos alunos esta semana e foi a pensar nisso que Jessica Athayde decidiu fazer um corte de cabelo ao filho, o pequeno Oliver, de dois anos.

No entanto, parece que esta tarefa não correu como era esperado. Nas stories da sua conta de Instagram a atriz, de 35 anos, partilhou uma imagem do penteado do menino após um corte.

"A minha tentativa de lhe cortar o cabelo para o primeiro dia de aulas", afirmou na imagem.

Veja o resultado:

O resultado do corte que a atriz fez ao filho© Instagram - Jessica Athayde

