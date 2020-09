Desde que foi mãe pela primeira vez há pouco mais de um ano, do pequeno Oliver, que Jessica Athayde faz questão que os fãs acompanhem de perto o crescimento do menino.

O Instagram tem sido a rede social a que a mãe 'babada' mais recorre para mostrar imagens do filho, como aconteceu esta quinta-feira.

"Está tão crescido, qualquer dia pede-me as chaves do carro", escreveu a atriz na legenda da fotografia ternurenta do filho, fruto da relação com Diogo Amaral.

Uma imagem que rapidamente captou a atenção dos fãs. Ora veja:

