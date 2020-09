Jessica Athayde sofreu recentemente uma perda dolorosa, que veio abalar a rotina da sua família. Morreu o famoso Júlio, cão de estimação da atriz.

Esta segunda-feira, dia 21, Jessica partilhou com os seus seguidores um desabafo onde conta como está a reagir a pequena Bali, a sua cadelinha de estimação, à ausência do amigo.

"Veio ocupar o spot do Júlio. Bali agora dorme no quarto do Oli [filho de Jessica]. Isto custa durante muito tempo, não é?", pode ler-se na legenda de um registo onde Bali surge junto à cama do bebé Oliver.

