Jessica Athayde destacou na sua página de Instagram uma nova fotografia do filho, Oliver, de dois anos, mostrando aos seguidores o novo corte de cabelo do menino, feito em casa.

"Corte de cabelo com a tesoura do faz tudo aqui em casa, inspirei-me na Beatriz Costa. E um olho negro misterioso", disse. "Hoje comeu fruta na escola. Manga. Quase verti uma lágrima", acrescentou, destacando depois as semelhanças físicas do menino com o pai, Diogo Amaral.

"Pronto, agora já podem dizer que é a cara do pai, vá!!! Sei que estão mortinhos. E quando recebo mensagens a dizer: 'Desculpa, Jéssica, mas o teu filho é a cara do pai'. Como se isso fosse uma ofensa. Vá-se lá perceber. Mas pronto, só para finalizar, para mim é perfeição. Beijos", completou.

