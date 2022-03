Jessica Athayde partilhou uma história no mínimo hilariante sobre uma ex-amiga, durante o programa da RTP1 'Task Master' quando a atriz foi desafiada a partilhara a história de um objeto que tenha sido roubado.

O momento foi destacado pelo primeiro canal nas redes sociais através de um vídeo.

"Não estava a fanar nada, ao contrário da Inês. Estava a experimentar uns brincos em casa de uma amiga minha num jantar, deixei-me ficar com os brincos e, passado uns tempos, tive um jantar com ela usei os brincos. E ela diz-me assim: olha que engraçado, sabes que eu tinha uns brincos iguais que o meu namorado me deu e não sei onde é que eles estão", conta, para gargalhada das pessoas em geral.

"Como já não somos amigas, estou-me a cag** que ela veja isto", completou.

Ora veja:

