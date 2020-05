Jessica Athayde partilhou esta quinta-feira nas suas InstaStories um vídeo onde se mostrava ao lado do filho Oliver e de uma outra criança. Um menino que os seguidores acharam ser o filho de Diogo Amaral e Vera Kolodzig, o pequeno Mateus.

No seguimento da sua publicação, a atriz recebeu várias mensagens de seguidores que a condenavam por mostrar sem autorização dos pais o rosto do irmão do seu filho. Perante as acusações, Athayde veio a público justificar-se.

"A criança que apareceu no story não é o Mateus. É o meu sobrinho, Sebastian. Relaxem. Não ia mostrar a cara do puto sem autorização dos pais", esclareceu.

