Jessica Athayde viveu o ano de 2020 intensamente, tanto que diz ter sentido que envelheceu mais do que era suposto. "Sinto que envelheci na boa uns cinco anos este 2020", conta a atriz num "desafio fútil da noite".

"E quando olho para a minha sobrinha de 14 anos de idade sinto que envelheci 20. Vou picar a cara toda, se depois não mexer a testa já sabem do que foi. Vi a Nicole Kidman no 'The Undoing' e até ruiva me apetece ficar", continuou Athayde, que, apesar de ter escrito o seu desabafo em tom de brincadeira, usou a tarde de sexta-feira para melhor a sua imagem com um procedimento estético.

Nas suas redes sociais, a atriz mostrou parte do processo.

Veja o vídeo na galeria.

