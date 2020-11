Devido às restrições à covid-19, encontrar distrações fora de casa pode ser desafiante, mas Jessica Athayde não desanima. Esta quinta-feira, a atriz mostrou que, na impossibilidade de levar o filho, Oliver, a um parque de diversões, levou-o a ver o mar.

"Não há parques com baloiços mas há praia, há mar e muitas alforrecas. Gosta mais de areia do que de chocolate", disse a mamã babada na legenda de uma fotografia em que o bebé, de um ano, aparece no areal.

Mais um registo que deixou os fãs deliciados. Ora veja.

