Perante as mais recentes medidas apresentadas pelo governo português para combater a pandemia de Covid-19, foram várias as celebridades a usar as suas páginas oficias para manifestarem publicamente a sua opinião.

Ljubomir Stanisic, chef de cozinha e dono de espaços de restauração, contestou as medidas implementadas nos 121 concelhos de risco com um texto que foi depois partilhado por Jessica Athayde.

A atriz revelou concordar com a visão do chef, mas deixou claro: "Não sou contra termos de tomar medidas para travar o contágio deste vírus. Sou contra não haver condições para vários sectores não morrerem à fome".

Reveja a opinião de Ljubomir Stanisic: Ljubomir Stanisic revoltado com as novas medidas: "Queremos sobreviver"