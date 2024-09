Nicole Kidman é conhecida por deslumbrar nas passadeiras vermelhas, mostrando elegância e confiança, mas nem sempre foi assim.

A atriz falou na primeira parte da série documental 'In Vogue: The 90s', que estreou na Hulu, no dia 13 de setembro.

A produção mostra o mundo da moda durante a década de 1990, através da Vogue e da sua editora, Anna Wintour.

É no terceiro episódio da série que se pode ver o designer John Galliano a falar da atriz, para a qual desenhou o 'look' que levou à cerimónia dos Óscares de 1997.

"A minha vida toda quis ser mais baixa e com mais curvas e, de repente, sou alta e muito magra e sem peito e dizem-me 'Ótimo, podemos-te vestir'", reflete Kidman nesse episódio.

"Quer dizer, eu era ruiva, de pele clara e muito alta, aos 14 anos. Era gozada e isso não era nada simpático. Por isso, sempre que tinha acesso a esse mundo todo [da moda], sentia-me uma criança que tinha tido a oportunidade de entrar nesta espécie de mundo mágico", recordou sobre essa noite de Óscares.

Nicole Kidman, 1997© Vinnie Zuffante/Getty Images

Note-se que a atriz de Hollywood mede 1,80 metros.

