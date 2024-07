Nicole Kidman não passou despercebida nas bancadas, na Place le la Concorde, no segundo dia dos Jogos Olímpicos em Paris.

A atriz esteve presente no evento desportivo com o marido Keith Urban e a filha Faith Margaret, de 13 anos, no domingo, dia 28 de julho. À família juntou-se ainda a sobrinha de Nicole Kidman, a jovem Sybella Hawley, filha de Antonia Kidman.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Zac Efron mostra (divertidos) bastidores de 'Um Assunto de Família'