Como mãe de um menino de um ano, o pequeno Oliver, fruto do anterior relacionamento com Diogo Amaral, Jessica Athayde falou da importância de, pontualmente, se fazer uma pausa e ganhar energia para os próximos tempos.

"O meu dia foi tão bom hoje! Uma pequena pausa da maternidade, um copo de vinho, umas gargalhadas com amigas , música que não seja 'if you're happy and you know it clap your hands'... Também é preciso estas bolhas de ar para dar energia para os dias que se seguem", notou na legenda de uma publicação no Instagram onde surge de biquíni.

Ora veja!

