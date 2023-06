Joana Marques foi quem esteve a fazer perguntas a Jessica Athayde em relação ao que as pessoas mais pesquisam sobre a atriz na Internet.

Entre os temas, Athayde abordou e esclareceu o comentário que fez nas redes sociais após a ida de António Costa ao concerto dos Coldplay, onde também esteve presente.

"O António Costa não estava bêbedo, ok? Quem estava bêbedo eram as pessoas e parece que expliquei mal. Não, não era o António Costa. Foram as pessoas que beberam um bocadinho e quando viram que estava lá o António Costa, acharam por bem lançar insultos", explicou.

