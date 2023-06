Depois de ter partilhado nas stories as primeiras imagens sobre a festa de aniversário do filho, Jessica Athayde mostrou na sua página de Instagram novas imagens da celebração.

Oliver - filho da atriz e de Diogo Amaral - completa quatro anos esta quinta-feira, dia 8 de junho, e a data foi comemorada junto dos amigos com uma festa temática inspirada em bombeiros.

A mamã explicou que esta era "a primeira festa do dia", não tendo deixado de partilhar um vídeo que Helena Costa tinha mostrado nas stories da sua página de Instagram.

Helena Costa foi uma das caras conhecidas que marcaram presença na festa, tendo ido à celebração com as filhas gémeas Maria do Mar e Mercedes. No momento em que cantaram os parabéns ao pequeno Oliver, o menino decidiu "fugir" e ficou filmado. Veja o vídeo na galeria.

Na festa estava ainda o irmão mais velho de Oliver, Mateus, filho de Diogo Amaral com Vera Kolodzig.



© Instagram_jessica_athayde



© Instagram_jessica_athayde



© Instagram_jessica_athayde

Leia Também: Jessica Athayde mostra decoração da festa do filho e look. "Vais assim?"