Jessica Athayde foi mãe há quatro anos. Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral, celebra esta quinta-feira, dia 8 de junho, mais um ano de vida e contou com uma festa inspirada em bombeiros, como tinha pedido à mamã.

Antes da comemoração, Jessica Athayde gravou um vídeo para mostrar o look escolhido para a ocasião especial. Trata-se de um conjunto composto por top e saia comprida, ambas as peças em branco e com faixas em vermelho, amarelo, verde, azul e roxo.

"Vais assim?", pergunta Diogo Amaral que decidiu também aparecer no vídeo. "Vou fingir que não está a chover", acrescentou Jessica. "Estás tão gira", diz depois o ator, que estava com umas calças de ganga e uma t-shirt cor de rosa.

Pouco depois, Jessica Athayde mostrou também nas stories da sua página de Instagram um novo vídeo gravado à chegada ao local da festa. Sem mostrar o filho, pode ouvir-se a voz do menino que ficou feliz com a decoração.

Veja tudo no vídeo da galeria, onde também aparece Inês Herédia, que foi à festa de Oliver com os filhos gémeos Luís e Tomás, mas não perdeu a oportunidade para trabalhar.

