Cláudia Vieira e Jessica Athayde estão a gravar juntas uma nova novela da SIC. A produção marca o reencontro das duas atrizes, que começaram as suas carreiras na TVI.

Recentemente, Athayde gravou um vídeo nos bastidores onde brincava com Cláudia sobre a sua barriga lisa. As imagens em questão deram que falar pelo facto de a atriz ter chamado "vaca" à amiga, acabando duramente criticada nas redes sociais.

Agora, num novo encontro de bastidores, Jessica Athayde fez questão de esclarecer e brincar com a alegada polémica.

"No último Stories que eu fiz a mostrar a barriga da Cláudia Vieira, chamei-a de vaca e depois as pessoas insultaram-me porque toda a gente em Portugal gosta da Cláudia Vieira", atirou Athayde. "Mas foi uma vaca em fofinha, têm de perceber isso", defendeu Cláudia, que no mesmo tem de brincadeira chamou agora "cabra" à colega.

Veja o vídeo na galeria.

