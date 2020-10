Jessica Athayde recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 28, um telefonema que lhe deu uma notícia nada agradável. A atriz ficou desta forma a saber que esteve em contacto direto com uma pessoa infetada pela Covid-19 e terá de permanecer os próximos 10 dias em isolamento profilático.

"Hoje de manhã fui às compras e recebi um telefonema a dizer que estive em contacto com uma pessoa positiva. Isto é a nova realidade, como sabemos", começa por explica a atriz, que terá de permanecer em isolamento com o filho, o bebé Oliver, de apenas um ano.

"Não tenho nenhum sintoma, mas vou ficar agora de quarentena dias em casa com este boneco. Na segunda-feira vou fazer o teste e vou fazer tudo aquilo que me mandam", afirma a atriz, que preferiu não revelar, para já, a identidade da pessoa infetada com quem esteve em contacto.

