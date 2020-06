Depois de Rita Ferro Rodrigues ter elogiado o trabalho da mulher de Pedro Lima, foi a vez de Jessica Athayde fazer o mesmo.

"Gostam da minha jarra azul? É linda não é? Comprei à talentosa Anna Westerlund, na feira da Maria Guedes, esta manhã, em Cascais. Distanciamento social, máscaras, e a com devida higenização podes ajudar várias marcas nacionais que sofrem bastante agora com a Covid-19", começou por escrever a atriz na sua página de Instagram.

"Fica bem com a minha casa não fica?", acrescentou de seguida, apelando à ajuda das marcas nacionais nesta fase em que continua a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. "Uma partilha ou um like (ou uma compra) ajuda mais do que imaginam", afirmou.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues promove trabalho da mulher de Pedro Lima