Jessica Athayde continua a sofrer com as lesões causadas pelas participações no programa 'Vale Tudo'.

Mesmo tendo estado ausente da emissão em direto do último domingo, 22 de janeiro, a atriz continua com as pernas repletas de nódoas negras.

"Melhor produto no mercado para nódoas negras? Arnica não bomba aqui. Help [ajuda]", declarou na legenda de uma fotografia na qual se mostra cheia de hematomas.



© Reprodução Instagram/Jessica Athayde

Além das nódoas negras, Jessica Athayde sofreu no último programa em que participou uma lesão no pé depois de ter caído no cenário inclinado.

