Jéssica Athayde voltou a derreter o coração dos seus seguidores este sábado ao partilhar, logo pela manhã, o look do dia que escolheu para o filho - o bebé Oliver.

De calças cor-de-rosa e camisola da mesma cor, o bebé apaixonou os fãs com o seu sorriso de orelha a orelha.

Porém, parece que nem todos aprovaram o look. Horas depois desta partilha, a atriz confessou estar a receber várias mensagens com críticas em relação à cor da roupa que escolheu vestir ao filho.

"Confesso que estou um bocado chocada com a quantidade de mensagens que estou a receber em relação ao seu Outfit of the day. A sério que vai continuar o discurso que cor-de-rosa é para miúdas e bonecas não podem ser para rapazes? Sejam livre e feliz, pessoal, viver em preconceito deve ser altamente perturbador", lamenta.

Oliver, recorde-se, é fruto do namoro entre Jéssica Athayde e Diogo Amaral. O menino completou um ano em junho deste ano.

