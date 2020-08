Jessica Athayde divertiu os seus seguidores do Instagram ao partilhar esta terça-feira um conjunto de imagens onde mostra o seu filho, o pequeno Oliver, de um ano, a brincar com as suas caixas de maquilhagem.

Sem saber muito bem do que se trata, o menino parece ter achado imensa graça aos produtos.

"Alguém gosta de maquilhagem", escreveu a mamã babada na legenda dos registos.

Espreite a galeria para ver as imagens.

