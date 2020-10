Jessica Athayde aproveitou a manhã de terça-feira para trabalhar e, numa pequena pausa, desfrutar dos raios de sol de outono que marcaram o dia.

E foi precisamente em fato de banho que a atriz aceitou posar para a câmara e assumir, com orgulho, a sua "celulite e estrias".

"Que sorte que temos de viver num país em que no meio do mês de outubro está este sol incrível. Apesar de eu estar com a maior crise de sinusite há dois dias, mais alguém? Tenho a sorte de trabalhar em sítios horríveis como podem ver. E sim, o que vês nas minhas pernas é celulite e estrias. Deixem isso para lá", pode ler-se na legenda da imagem.

Ora veja:

