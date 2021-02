Inês Castel-Branco sopra as velas pelo 39.º aniversário, esta quinta-feira, e a data mereceu destaque nas redes sociais de Jessica Athayde, amiga de longa data.

"Parabéns irmã mais fofa! Fica prometido que abraço a pista do Lux quando for possível para celebrar os teus anos como deve ser! Love you", escreveu na legenda de uma fotografia de ambas.

