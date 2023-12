Jéssica Antunes usou as redes sociais para partilhar um vídeo com uma montagem de diversos momentos felizes do seu ano e escreveu um pequeno texto a celebrar as conquistas e as alegrias de 2023.

"Um ano muito especial que chega ao fim. Um ano em que, mais uma vez, passei-o com quem me quer e faz bem. Celebrei o primeiro aniversário do meu filho e, seis meses depois, soube que estava grávida novamente… desta vez, de uma menina!", começou por escrever.

"Conheci Dubai, Abu Dhabi, Roma, Florença, Amsterdão, Budapeste, Creta e Santorini. Voltei à Madeira, que tanto gosto, e explorei mais um bocadinho do nosso Portugal continental, de norte a sul. Passei por uma das piores sensações de sempre: a de deixar o meu filho na creche, passados 20 meses de estarmos juntos 24/7. Comemorei os 25 anos de carreira (oficiais) da minha mãe e, em família, fomos celebrando as vitórias uns dos outros. Sempre lado a lado", continuou a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Chego ao final deste ano com o sentimento de dever cumprido mas com vontade de querer fazer mais e melhor. Espera-nos outro ano muito especial mas muito desafiante simultaneamente. Obrigada, 2023, por me teres preparado para 2024", completou. Veja as imagens partilhadas por Jéssica no vídeo abaixo.

