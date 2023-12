Jermaine Jackson foi acusado de agredir sexualmente uma mulher na primavera de 1988.

Numa ação movida na quarta-feira, dia 27 de dezembro, no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles por Rita Butler Barrett, a mulher alega abuso e agressão sexual, negligência e violação por Jackson, hoje com 69 anos, de acordo com os documentos obtidos pela revista People.

A Jermaine L. Jackson Music Productions, Inc. e a Work Records, Inc. foram também acusadas no âmbito do mesmo processo.

Nos documentos que compõem o processo, Barrett afirma que conhecia Jermaine Jackson há vários anos antes da suposta agressão sexual ocorrer devido a "ligações profissionais e pessoais". Os documentos afirmam que o seu marido, Ben Barrett, trabalhou em estreita colaboração com Berry Gordy, que ela acredita que tinha "uma relação comercial e/ou administrativa" com Jackson no momento da suposta agressão.

O irmão de Michael Jackson supostamente chegou a casa de Barrett num dia na primavera em 1988 sem avisar e forçou a sua entrada. A mulher afirma que ele a agrediu sexualmente com "força e violência" e ter-se-á ido embora quando estava "saciado".

Os representantes do cantor ainda não comentaram as acusações.

