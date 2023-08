Jeremy Allen White não passou despercebido às lentes dos paparazzi que o 'apanharam' a beijar a modelo Ashley Moore.

As imagens rapidamente foram destacadas pela imprensa internacional, isto porque o ator encontra-se em processo de divórcio.

O TMZ recorda que o ator foi recentemente visto com a 'ex' Addison Timlin, com quem estava muito carinhoso com abraços e até um beijo na cabeça. Houve quem especulasse que estavam a dar uma nova oportunidade ao amor. No entanto, estas novas fotografias de Jeremy Allen White com Ashley Moore mostram que isso não é verdade.

Foi em maio que noticiaram o divórcio de Addison e Jeremy após três anos e meio de casamento. O agora ex-casal tem em comum os filhos Enzer, de quatro anos, e Dolores, de dois.

No início de julho, recorde-se, houve também rumores que alegavam que Selena Gomez estava a namorar com Jeremy Allen White, o que também parece não corresponder à verdade.

