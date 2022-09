Inspirada nos recentes relatos de Chrissy Teigen sobre a perda do seu filho, Jack, em setembro de 2020, Jenny Mollen decidiu tornar pública a sua história e revelar que já sofreu dois abortos que a obrigaram a curetagem.

Através do Instagram, a mulher de Jason Biggs conta que sofreu a primeira perda gestacional no início do relacionamento com o ator e a segunda já durante a pandemia da Covid-19.

"O Jason e eu tivemos dois abortos espontâneos ao longo do nosso relacionamento. O primeiro foi no início de nosso relacionamento e o segundo foi durante a pandemia. Nas duas vezes precisei de uma D&C [dilatação e curetagem] e recebi atendimento médico", conta, mostrando-se grata por viver num país onde estes procedimentos eram possíveis.

Através da sua partilha, Jenny Mollen quis alertar para o facto de procedimentos clínicos como a curetagem e interrupções da gravidez relacionadas com malformações "salvarem vidas e serem vitais".

A mudança legal relacionada com o facto de a Suprema Corte dos Estados Unidos ter eliminado o direito constitucional ao aborto no país, deixando a legislação sobre o assunto nas mãos dos Estados, está a afetar o tratamento de mulheres que enfrentam gestações desejadas mas inviáveis.

De acordo com testemunhos recolhidos pela BBC News, O tratamento de abortos espontâneos incompletos, gravidez ectópica e outras complicações comuns está a ser adiado, questionado e até negado.

"As mulheres com essas proibições extremas relacionadas ao aborto são IMPEDIDAS de receber atendimento, sendo muitas vezes forçadas a viajar durante horas, carregadas de dor e tristeza, para outros estados", lamentou a atriz, realçando que a lei do aborto "afeta todos".

Jenny Mollen e Jason Big, recorde-se, são pais de Sid, de oito anos, e Lazlo, de quatro.

