Jennifer Love Hewitt e o marido, Brian Hallisay, aguardam a chegada do terceiro filho em comum. A novidade foi anunciada nas redes sociais da atriz, de 42 anos, que se mostrou radiante por estar novamente grávida.

"Estamos muito felizes por finalmente partilhar esta notícia com todos vocês", declarou a protagonista da série 'Ghost Whisperer - Entre Vidas' ao partilhar com os seus seguidores a imagem do teste de gravidez com o qual ficou a saber que estava um novo bebé a caminho.

Jennifer Love Hewitt e o marido, que estão juntos desde 2013, já são pais de Autumm, de sete anos, e de Atticus, de cinco.

