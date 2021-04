Jennifer Lopez tem contado com o apoio da família após o fim do noivado com Alex Rodriguez.

Em conversa com a revista People, na edição desta semana, uma fonte contou que a artista continua a gravar o seu próximo filme, 'Shotgun Wedding', na República Dominicana. Além disso, destacou também que nos dias que se seguiram à separação oficial de Alex, a cantora apoiou-se no ex-marido, Marc Anthony, pai dos filhos gémeos, Emme e Max, de 13 anos.

"A Jennifer está bem. Ainda está a filmar na República Dominicana. As crianças visitaram-na e deixaram-na mais feliz", disse a fonte à publicação. "A Jennifer e o Marc Anthony têm uma ótima relação. Ter o Marc por perto enquanto ela trabalha fora é muito reconfortante para a Jennifer", acrescentou.

Recorde-se que a cantora separou-se de Marc Anthony em 2011, depois de terem estado casados durante oito anos.

