Jennifer Lopez acaba de partilhar novidades com os fãs com o lançamento de 'JLo Body by JLo Beauty'. Uma campanha onde a cantora e atriz, de 53 anos, aparece sem roupa para apresentar um novo produto para o corpo.

Este é um produto de estreia da linha: JLo Body da JLo Beauty Firm + Flaunt Targeted Booty Balm. O valor? 65 dólares (cerca de 60 euros).

Em conversa com a People, Jennifer destacou que pensou "durante a vida toda" neste produto, depois de assistir à luta da mãe contra a celulite.

"Lembro-me dela a desejar que houvesse alguma fórmula mágica que simplesmente a fizesse desaparecer. E a verdade é que sabemos que isso não existe", contou.

No entanto, diz, em trabalho conjunto com uma equipa de cientistas chegou a um produto que "melhora a aparência da pele".

Com isto, Jennifer Lopez destaca a importância de cuidarmos da pele do corpo e não só do rosto. Desta forma, apela para que as mulheres tirem um tempinho para cuidarem delas mesmas.

Aos 53 anos, Jennifer Lopez frisa: "Tenho a idade que tenho, mas sinto-me incrível e mais feliz do que nunca".

De referir que a entrevista foi dada à revista um dia antes de se casar com Ben Affleck. O casal viajou, entretanto, para Paris, França, onde celebraram o aniversário da cantora.

