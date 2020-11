Jennifer Lopez recuperou um dos visuais mais icónicos de Madonna para a animada festa de Halloween em que participou. Em vez de investir em roupas escuras e ensaguentadas e em maquilhagens assustadoras e horripilantes, a cantora, compositora, produtora e empresária norte-americana de 51 anos elegeu o vestido de noiva branco com o cinto com a polémica inscrição com que a intérprete de "Like a virgin" subiu ao palco para atuar na gala de entrega dos MTV Video Music Awards, nos EUA, em 1984.

Nas redes sociais, foram muitas as fotografias da festa que Jennifer Lopez partilhou com os milhões de admiradores que a seguem nas redes sociais. Numa delas, a cantora e atriz, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, surge ao lado do desportista Nick Silva, antigo jogador de beisebol dos Chicago White Sox. Alex Rodriguez, ex-desportista e empresário, marido da artista, também aproveitou a festa para prestar homenagem a um dos cantores americanos de maior sucesso das últimas décadas, Bruce Springsteen.