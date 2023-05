Jennifer Lopez levou a irmã mais nova para a 'afterparty' da Met Gala e o momento ficou registado para mais tarde recordarem.

Esta terça-feira, Lynda Lopez, de 51 anos, publicou duas imagens na sua página de Instagram, surgindo numa delas ao lado da irmã, Jennifer Lopez, de 53 anos.

De acordo com a People, ambas estiveram na festa de Baz Luhrmann e Stella McCartney depois da Met Gala que decorreu no Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Jennifer Lopez diz que os filhos "amam" o padrasto, Ben Affleck