Jennifer Lopez fez grandes elogios ao marido, Ben Affleck, destacando o seu papel enquanto pai e padrasto.

Em conversa com Hoda Kotb, no 'Today', a cantora disse: "Bem, ele é um pai maravilhoso. E uma figura paterna para [o Max e a Emme] também, porque ele tem três filhos lindos e depois tem-nos a nós. Ele é fantástico".

Ao referir-se aos seus filhos, afirmou: "Eles o amam. E eles o estimam, e eu também".

De recordar que a cantora, de 53 anos, é mãe dos gémeos Max e Emme, de 15 anos, do casamento terminado com Marc Anthony. Ben é pai de Violet, de 17 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 11, do casamento anterior com Jennifer Garner.

