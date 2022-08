Jennifer Lopez e Ben Affleck irão realizar uma festa de sonho para comemorar o casamento. Uma celebração que acontece um mês depois de terem dado o nó em Las Vegas.

De acordo com o Page Six, o casal irá comemorar a união numa festa de três dias e que começa já na próxima sexta-feira, 19 de agosto.

Uma fonte contou ainda que o ator "quer que o foco esteja em Jennifer no grande dia".

Esta será uma "celebração íntima para família e amigos", e a cerimónia irá decorrer no sábado. Uma festa que o casal planeia encerrar com um churrasco e piquenique no domingo.