Aconteceu esta terça-feira, 8 de fevereiro, a antestreia internacional de 'Marry Me', o último filme de Jennifer Lopez. O grande evento decorreu em Los Angeles e contou com a presença da protagonista que se fez acompanhar pela cara metade, Ben Affleck.

Os dois posaram juntos e espalharam romantismo e cumplicidade pela passadeira vermelha, mostrando-se mais apaixonados do que nunca.

J.Lo destacou-se com uma peça de Giambattista Valli, um género de vestido de noiva moderno, enquanto Ben Affleck apostou no tradicional smoking.

'Marry Me', vale notar, é uma comédia romântica que conta ainda com as participações de Owen Wilson e Maluma.

