O romance de Ben Affleck e Jennifer Lopez está cada vez mais sólido e as mais recentes imagens do casal provam-no. Esta sexta-feira, o ator e a cantora foram fotografados durante um passeio com os filhos pelos Estúdios da Universal.

Ben Affleck e J.Lo passaram o dia na companhia dos filhos gémeos da artista e do filho mais novo do ator, assim como dos seus guarda-costas.

A cantora, recorde-se, é mãe dos gémeos Max e Emme, de 13 anos, fruto do relacionamento com Marc Anthony. Já Ben Affleck tem três filhos - Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove -, do casamento com Jennifer Garner.

