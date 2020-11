Jennifer Lopez e Alex Rodriguez foram alvo de inúmeras críticas nas redes sociais, mais propriamente no Instagram, depois do antigo jogador de basebol ter partilhado uma fotografia na qual ambos apareciam no seu jato privado, enquanto viajavam.

Este momento não foi visto com bons olhos por parte dos seus seguidores, uma vez que o casal não está a dar o exemplo perante a atual pandemia do novo coronavírus.

"Estamos tantos para agradecer e estamos entusiasmados por voltar a casa para passar tempo com a família. Quais são os vossos planos para as férias?", questionou Alex.

As respostas dos seguidores revelaram-se irónicas, com várias pessoas a relembrarem que estão impossibilitadas a sair de casa por causa do confinamento.

