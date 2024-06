Jennifer Lopez anunciou o cancelamento da digressão 'This Is Me', com que iria percorrer os Estados Unidos. A cantora, de acordo com a newsletter que envia com regularidade aos fãs, explicou que precisa de "tirar um tempo para estar com os filhos, família e amigos íntimos", ainda que sublinhe que a decisão foi difícil de tomar.

"Estou completamente destruída e devastada por vos ter desiludido. Por favor, saibam que não faria isto se não achasse que era absolutamente necessário. Prometo que vos vou compensar e que vamos estar todos juntos outra vez. Amo-vos muito. Até breve", completou a cantora, de 54 anos.

Apesar desta justificação, a imprensa norte-americana tem vindo a sublinhar que a digressão estava a registar uma baixa venda de bilhetes e algumas das datas já haviam sido até canceladas.

No início do mês de março, sete dos concertos foram retirados da lista e a organizadora justificou tudo como parte de "um problema logístico", explicação que parece não ter sido completamente convincente.

Já o último álbum de Jennifer Lopez, intitulado 'This Is Me… Now', contou com uma grande promoção mas não conseguiu os resultados inicialmente esperados. A digressão, agora cancelada, tinha em vista a divulgação deste disco que na primeira semana apenas vendeu 14 mil cópias.

Vale lembrar que nos últimos dias, Jennifer Lopez tem lidado com os rumores da alegada separação de Ben Affleck, com quem se casou pela segunda vez em julho de 2022. O casal, recorde-se, esteve noivo em 2000, mas a separação aconteceu antes da troca de alianças. O romance foi reatado vinte anos depois

