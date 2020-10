Aos 60 anos, Jennifer Grey faz por manter a rotina de treinos, mesmo agora que se mantém em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19.

Nesta fase, a estrela de 'Dirty Dancing' tem aproveitado a app Zoom para conseguir fazer exercício físico na companhia do personal trainer. Momento que destacou no Instagram.

"Isto é apenas parte do treino de uma hora que agora faço no Zoom duas vezes por semana com o meu brilhante personal trainer, Peter Park", começou por escrever na legenda do vídeo que publicou na rede social.

"O Peter Park tornou possível para mim (depois de seis cirurgias à coluna, bem como ao joelho, pé e cancro da tiróide) permanecer praticamente sem dores após anos de exercícios que, antes, desencadeavam dores na parte superior das costas", acrescentou.

"Os exercícios são muito chatos e difíceis, nunca ficam mais fáceis, mas eles mantiveram-me capaz de dançar e sentir-me bem por mais um ano. Vou tentar publicar um vídeo mais razoável um dia destes, mas isto é mais divertido. É dolorosamente controlado e impossivelmente lento em tempo real", rematou.

Veja o vídeo na publicação abaixo:

