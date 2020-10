Jennifer Garner viu-se obrigada a voltar a desmentir os rumores de que estaria grávida. Depois de ter abordado a questão no passado mês de setembro, a atriz, de 48 anos, voltou a ser alvo das referidas especulações.

Jennifer publicou no Instagram, este domingo, uma fotografia alusiva ao Halloween, aparecendo com uma pequena abóbora dentro de uma abóbora maior. Uma publicação que levou muitos fãs a confundir com um anúncio de gravidez.

Reações que levaram a atriz a afirmar: "Não vou ter mais bebés. Meu Deus, eu nem reparei nisso, só vi sorrisos".

Recorde-se que Garner é mãe de Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito, fruto do casamento terminado com Ben Affleck.

