Jennifer Garner levou o pai, William John Garner, a recuar aos tempos em que era criança ao proporcionar-lhe um passeio no seu carro de infância. Trata-se de um Studebaker de 1948.

Este momento especial foi destacado pela atriz no Instagram, onde mostrou vários momentos que viveu na sua cidade natal recentemente.

Além do passeio com o pai, Jennifer Garner posou com o sobrinho, assistiu a um jogo de futebol, esteve com a mãe, a irmã mais nova - Susannah - e encontrou a professora de ballet. Veja tudo na publicação abaixo:

