Jennifer Aniston homenageou o pai, John Aniston, que recebeu um prémio na 49.ª edição dos Daytime Emmy Awards, na noite de sexta-feira.

John, de 88 anos, foi galardoado com o Lifetime Achievement Award pela interpretação de Victor Kiriakis em 'Days of Our Lives', durante 37 anos.

Suzanne Rogers, também estrela de 'Days of Our Lives', foi quem entregou o prémio antes de ter sido exibido um vídeo de Jennifer durante a cerimónia.

"Este é realmente um momento especial para mim. É uma oportunidade não apenas de prestar homenagem a um verdadeiro ícone do mundo televisivo, mas também a oportunidade de reconhecer as conquistas ao longo da vida de um grande e respeitado ator, que também é meu pai", disse a atriz, como relata a revista People, tendo tecido rasgados elogios ao pai.

"Durante 30 anos, a sua dedicação a esta telenovela rendeu-lhe respeito e admiração dos seus colegas atores, profundas amizades e empolgou milhões de fãs no mundo", destacou.

Embora John não não pudesse estar presente na gala, não deixou de receber uma enorme salva de palmas.

Leia Também: Jennifer Aniston brinca ao falar sobre divórcio de Brad Pitt