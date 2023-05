Jennie, do grupo BLACKPINK, estreou-se no Festival de Cinema de Cannes esta segunda-feira, dia 22 de maio.

A cantora não faltou à 76.ª edição do anual festival de cinema e deslumbrou com um vestido Chanel, segundo a Billboard.

Mas não esteve sozinha no evento, pois posou na passadeira vermelha ao lado de outras caras bem conhecidas de 'The Idol', entre elas The Weeknd, Lily-Rose Depp, Hari Nef e Moses Sumney

Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Claire Holt revela que está grávida na passadeira vermelha de Cannes