Jenna Dewan está grávida pela segunda vez e a maior prenda deste Natal é o bebé que está quase a nascer.

Esta quarta-feira, dia 25 de dezembro, a atriz publicou uma fotografia na sua conta do Instagram onde mostra a 'barriguinha' com laços como se fosse um presente. "Feliz Natal a todos! Desejo a todos amor e paz nos vossos corações e todos os dias. O melhor presente de todos está aqui", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que o bebé é fruto da relação de Jenna com Steve Kazee. A atriz já é mãe de Everly, de seis anos, do casamento terminado com Channing Tatum.

