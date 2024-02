Jenna Dewan esteve esta semana no 'Watch What Happens Live' de Andy Cohen no dia 20 de fevereiro, em Nova Iorque, e o look que escolheu para a ocasião fez com que não passasse despercebida.

Já com uma grande barriga de grávida, a atriz, de 43 anos, deixou em destaque a gestação ao surgir com um vestido justo preto e sandálias de salto alto na mesma cor. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que Jenna Dewan prepara-se para ser mãe pela terceira vez, o segundo bebé em comum com Steve Kazee, com quem já tem em comum o filho Callum, de três anos. A atriz é também mãe de Everly, de dez anos, da relação passada com Channing Tatum.

